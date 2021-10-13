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Палата представителей США одобрила временное увеличение госдолга до $480 миллиардов

Палата представителей США одобрила временное увеличение госдолга до $480 миллиардов

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила кратковременное увеличение предела госдолга до 3 декабря объемом в 480 миллиардов долларов.

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