Палата представителей США одобрила временное увеличение госдолга до $480 миллиардов

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила кратковременное увеличение предела госдолга до 3 декабря объемом в 480 миллиардов долларов.
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