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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуард Латыпов: «Сегодня сложная погода, меня с первых кругов сковало, мышцы не работают. Чувствую, что не могу согнуться – колено болит»

Латыпов занял в гонке 6-е место с двумя промахами. «Старался сделать большой отрыв, но сегодня очень сложная погода, меня с первых кругов сковало, мышцы вообще не работают.

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