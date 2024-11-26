IMAX использует искусственный интеллект для расширения охвата оригинального контента

В условиях, когда потребление контента в мире растет, а спрос на неанглоязычный контент превышает спрос на англоязычные фильмы и передачи, IMAX использует искусственный интеллект для расширения масштабов локализации своего оригинального контента.
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