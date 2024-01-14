New York Times: ВС РФ вновь обретают преимущество над ВСУ на Донбассе

Украина готовится к еще одному году напряженных боев. Военнослужащие ВСУ используют подбитую российскую технику для защиты сокращающихся запасов собственной, что подчеркивает текущие проблемы Киева на фронте, пишет американская газета New York Times.
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