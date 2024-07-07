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Карпов: Сергеев может перейти в «Крылья Советов»

Карпов: Сергеев может перейти в «Крылья Советов»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации инсайдера Ивана Карпова, игрок может вернуться в «Крылья Советов», за которые выступал до перехода в «Зенит».

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