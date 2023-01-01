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Овечкин в матче с «Монреалем»: хет-трик, 5 бросков, «плюс 2» и 19 минут на льду

Александр Овечкин продуктивно провел матч против «Монреаля». Российский нападающий «Вашингтона» оформил хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (9:2).

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