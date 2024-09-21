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Воронежские новости

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В Воронеже на Дне города представили военную площадку с современным вооружением

В Воронеже на Дне города представили военную площадку с современным вооружением

Здесь на манекенах представлена современная военная форма, а за столами сидят волонтеры, которые помогают гостям, проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей и других необходимых для военного вещей, а также рассказывают о стрелковой подготовке, медицинской помощи, и учат разбирать и собирать оружие.

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