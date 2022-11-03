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Представитель «Реала» прибыл на переговоры по 16-летнему форварду «Палмейрас» Эндрику. Его трансфер в приоритете у мадридцев

«Реал» нацелен на приобретение 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика. По данным Marca, трансфер бразильца стал приоритетной целью менеджеров клуба.

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