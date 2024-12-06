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Вооружённые силы Абхазии – это армия и флот, для войны или для мира

Вооружённые силы Абхазии – это армия и флот, для войны или для мира

Считаем танки и людейВооруженные силы Республики Абхазия были образованы 11 октября 1992 года, насчитывают 2200 человек личного состава, вместе с резервистами — 10 тыс.

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