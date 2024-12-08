Русским преподали урок: США объявили о санкциях против Китая. Пекин ответил — мало не покажется

Как только США анонсировали ужесточение контроля за экспортом в Китай своих некоторых высокотехнологичных товаров, тот ответил моментально — тут же ввёл запрет на экспорт в США материалов для стратегических технологий.
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