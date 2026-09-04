Люди и... креветки?

Думаю, мы развивались отдельно. Кто то нашёл свою палку-копалку, стал копать всё вокруг, с помощью трения копалок получил огонь, стал убивать палкой мамонта, поджарил на горящих палках бифштекс с кровью, чтобы убрать животик стал палкой играть в бейсбол, хоккей и другие подвижные игры, построил из палок свой первый дом, построил плотину и сделал прудик с уточками, положил палочки в круг и сделал колесо, взял два колеса, 4 палки и получил велосипед, когда пошёл снег, стал на палки и скатился с горки, летом связал гору палок и поплыл на плоту на рыбалку, после рыбалки, бейсбола и катания на палках, заскучал немножко и решил покурить копалку.