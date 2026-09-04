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РЖАКА

187 621 подписчик

Люди и... креветки?

Люди и... креветки?

Думаю, мы развивались отдельно. Кто то нашёл свою палку-копалку, стал копать всё вокруг, с помощью трения копалок получил огонь, стал убивать палкой мамонта, поджарил на горящих палках бифштекс с кровью, чтобы убрать животик стал палкой играть в бейсбол, хоккей и другие подвижные игры, построил из палок свой первый дом, построил плотину и сделал прудик с уточками, положил палочки в круг и сделал колесо, взял два колеса, 4 палки и получил велосипед, когда пошёл снег, стал на палки и скатился с горки, летом связал гору палок и поплыл на плоту на рыбалку, после рыбалки, бейсбола и катания на палках, заскучал немножко и решил покурить копалку.

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Комментарии
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bobmihal Krylov
Наталья, иди в лес, замени дятла, он лучше пишет! Фамилия там будет к лицу!
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1 н.
Николай
Возможно, перед нами будущий учебник истории и биологии, и по этому шедевру будут сдавать ЕГЭ, а потом кататься на Эйфелевой башне и строить из палок коммунизм.
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1 н.