Военный комиссар РТ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Юрий Беляев Фото: prav.tatarstan.ru Военный комиссар Татарстана Юрий Беляев поздравил военнослужащих, ветеранов с Днем Сухопутных войск и отметил их мужество и отвагу, а также весомый вклад в обеспечение обороноспособности государства, защиту национальных интересов, неотъемлемое право на мирную жизнь и созидательный труд.