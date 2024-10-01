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Военный комиссар РТ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Военный комиссар РТ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Юрий Беляев Фото: prav.tatarstan.ru Военный комиссар Татарстана Юрий Беляев поздравил военнослужащих, ветеранов с Днем Сухопутных войск и отметил их мужество и отвагу, а также весомый вклад в обеспечение обороноспособности государства, защиту национальных интересов, неотъемлемое право на мирную жизнь и созидательный труд.

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