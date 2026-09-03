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Царьград

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Суд Петеропавловска присудил жене выплатить 161 тыс. рублей мужу

Суд Петеропавловска присудил жене выплатить 161 тыс. рублей мужу

В Петропавловске-Камчатском суд обязал женщину выплатить 161311 рублей супругу за нанесённые 5 марта 2025 года ножевые ранения.

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