Возле Красноярска застрелили четырех опасных для людей медведей

В окрестностях Красноярска застрелили четырех бурых медведей, представлявших угрозу для людей. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов.
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