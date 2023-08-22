Русская весна

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ВСУ назвали «тающей армией» в эфире Такера Карлсона

ВСУ назвали «тающей армией» в эфире Такера Карлсона

Украинская армия тает в результате своего «контрнаступления», и НАТО не сможет соперничать с РФ, если вмешается в ситуацию, считает бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

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