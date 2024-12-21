Правительство США намерено запретить посредническую компанию Huawei Sophgo из-за поставок чипов ИИ

Правительство США внесет китайскую технологическую компанию Sophgo в список субъектов Министерства торговли за то, что она была посредником между попавшими в черный список Huawei и TSMC, сообщает Reuters.
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