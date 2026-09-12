Трамп дал понять, что США не будут помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами (ВИДЕО)

Трамп дал понять, что США не будут помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами. Президент США заявил, что хуситы якобы сами вышли на связь с Вашингтоном и дали понять, что не хотят воевать с США.
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