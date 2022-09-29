СМИ: Турция может создать новый банк для работы с картами "Мир"

Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин рассказал, что Турция может планировать возможность формирования нового банка или особого центра расчетов специально для работы с с картами российской платежной системы «Мир».
Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин рассказал, что Турция может планировать возможность формирования нового банка или особого центра расчетов специально для работы с с картами российской платежной системы «Мир».
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