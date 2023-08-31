Газета Труд

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Аслан Кашежев: Постараюсь объяснить, зачем человеку физика

Аслан Кашежев: Постараюсь объяснить, зачем человеку физика

Преподаватель физики и астрономии, кандидат физико-математических наук Аслан Кашежев в начале этого года стал победителем Всероссийского педагогического конкурса «Классная тема!», организованного Министерством просвещения и телеканалом «Россия».

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