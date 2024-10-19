Saber Interactive старается не раздувать свои игры, чтобы избегать увольнения сотру...

Saber Interactive старается не раздувать свои игры, чтобы избегать увольнения сотрудниковНесмотря на то, что все больше и больше людей увлекаются играми, похоже, сама индустрия не слишком хорошо себя чувствует из-за увольнений, а закрытие студий происходит почти каждый месяц.