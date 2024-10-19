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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Saber Interactive старается не раздувать свои игры, чтобы избегать увольнения сотру...

Saber Interactive старается не раздувать свои игры, чтобы избегать увольнения сотру...

Saber Interactive старается не раздувать свои игры, чтобы избегать увольнения сотрудниковНесмотря на то, что все больше и больше людей увлекаются играми, похоже, сама индустрия не слишком хорошо себя чувствует из-за увольнений, а закрытие студий происходит почти каждый месяц.

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