ЦИК: 23 млн избирателей выбрали электронное голосование с 2019 года

С 2019 года 23 млн россиян из 42 регионов использовали дистанционное электронное голосование, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.
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