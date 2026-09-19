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Царьград

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ЦИК: 23 млн избирателей выбрали электронное голосование с 2019 года

ЦИК: 23 млн избирателей выбрали электронное голосование с 2019 года

С 2019 года 23 млн россиян из 42 регионов использовали дистанционное электронное голосование, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

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