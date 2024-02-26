В Хабаровске водитель пострадала в аварии с тремя машинами

В Хабаровске женщина-водитель получила повреждения в результате столкновения трех автомобилей. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, пострадавшая двигалась на зеленый сигнал светофора и соблюдала правила дорожного движения.
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