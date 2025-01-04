Глава U. S. Steel: решение Байдена о сделке по покупке компании является позором

Своим решением заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U. S. Steel японским концерном Nippon Steel президент США Джо Байден нанёс оскорбление Японии и поставил под угрозу конкурентоспособность Америки.
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