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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о Мбаппе против «Барсы»: «У него было 3-4 момента, когда нужно было сыграть чуть точнее» 

«Реал» проиграл в класико в рамках 11-го тура Ла Лиги. «Мы знали, что они высоко обороняются, но едва ли воспользовались этим.

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