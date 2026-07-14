Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Нырнуть» в окоп и зачистить: штурмовики «Востока» поделились деталями боевой работы

«Нырнуть» в окоп и зачистить: штурмовики «Востока» поделились деталями боевой работы

Наши войска на линии фронта продолжают планомерно оттеснять противника. Результатами боевой работы поделились штурмовики группировки «Восток» - на днях их подразделение зачистило ряд укреплений противника в Запорожской области.

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