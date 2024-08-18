Полноприводный Mitsubishi ASX — за 2,5 млн рублей. В России доступны новые кроссоверы Mitsubishi

В России появились новые кроссоверы Mitsubishi ASX, цены соответственно скорректированы. Так, например, самый доступный полноприводный вариант теперь предлагается за 2,495 млн рублей, хотя в июле цена такой машины составляла 3,45 млн рублей.
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