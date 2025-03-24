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Петербургский дневник

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Стало известно, что ждет знаки зодиака на этой неделе

Стало известно, что ждет знаки зодиака на этой неделе

Астролог Антон Майоров рассказал «Петербургскому дневнику», чего ожидать с 24 по 30 марта Данный прогноз для вашего знака зодиака представляет собой общие тенденции, которые вы можете использовать для того, чтобы спланировать для себя дела на неделе и избежать возможных неприятностей и ошибок.

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