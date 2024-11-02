В ГД призвали отказаться от привязки к банкам и госсервисам аккаунтов Google

Использование сервисов американской компании Google для получения доступа к приложениям банков и госструктур может нести серьезные риски для пользователей, об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин 2 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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