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В ГД призвали отказаться от привязки к банкам и госсервисам аккаунтов Google

В ГД призвали отказаться от привязки к банкам и госсервисам аккаунтов Google

Использование сервисов американской компании Google для получения доступа к приложениям банков и госструктур может нести серьезные риски для пользователей, об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин 2 ноября.

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