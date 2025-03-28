Путин призвал к управлению Украиной силами ООН для проведения честных выборов, в США не согласились Юлия СоколоваПрезидент России Владимир Путин сделал громкое заявление, способное изменить архитектуру украинского урегулирования.
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