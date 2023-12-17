Депутат Дюпон-Эньян призвал Зеленского к миру, пока Европа не обнищала

Европа рискует превратиться в пустыню, если конфликт на Украине на прекратится. Такое заявление сделал депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
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