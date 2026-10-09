В Северном округе Москвы наградят победителей пятого инклюзивного фестиваля «Мы»

В субботу, 10 октября, культурный центр «Онежский» в Головинском районе станет точкой притяжения для талантливых людей со всей страны.
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