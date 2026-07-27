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Происшествия

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В Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции провели рабочую встречу с сотрудниками МЧС и Росгвардии

В Геническом округе состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Херсонской области, Главного управления МЧС России по Херсонской области, а также Управления Росгвардии.

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