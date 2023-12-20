Тульская служба новостей снова заняла первое место на конкурсе для журналистов "Я люблю тебя, Россия!"

Тульская служба новостей снова заняла первое место на конкурсе "Я люблю тебя, Россия!" в номинации "Служу Отчеству: долг, честь и совесть" с материалом "Мужество случайным не бывает" про молодого потомственного военного Станислава Соломатина, погибшего в начале СВО.