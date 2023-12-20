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Тульская служба новостей снова заняла первое место на конкурсе для журналистов "Я люблю тебя, Россия!"

Тульская служба новостей снова заняла первое место на конкурсе для журналистов "Я люблю тебя, Россия!"

Тульская служба новостей снова заняла первое место на конкурсе &quot;Я люблю тебя, Россия!&quot; в номинации &quot;Служу Отчеству: долг, честь и совесть&quot; с материалом &quot;Мужество случайным не бывает&quot; про молодого потомственного военного Станислава Соломатина, погибшего в начале СВО.

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