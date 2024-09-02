Алаудинов заявил об уничтожении техники ВСУ на курском направлении

Российские военные уничтожили за день три единицы техники ВСУ, миномет и квадроцикл на курском направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 2 сентября в своем Telegram-канале.
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