Дэвид Хейтер, оригинальный голос Снейка, наконец-то поиграл в Metal Gear Solid V Акте...

Дэвид Хейтер, оригинальный голос Снейка, наконец-то поиграл в Metal Gear Solid VАктер Дэвид Хейтер озвучивал Солида Снейка практически во всех частях Metal Gear Solid, и вот спустя много лет он наконец-то сыграл в пятую часть серии – в ней его заменил Кифер Сазерленд – и лаконично… источник.
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