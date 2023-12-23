Дэвид Хейтер, оригинальный голос Снейка, наконец-то поиграл в Metal Gear Solid V Акте...

Дэвид Хейтер, оригинальный голос Снейка, наконец-то поиграл в Metal Gear Solid VАктер Дэвид Хейтер озвучивал Солида Снейка практически во всех частях Metal Gear Solid, и вот спустя много лет он наконец-то сыграл в пятую часть серии – в ней его заменил Кифер Сазерленд – и лаконично… источник.