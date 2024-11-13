Разработчики The First Descendant подготовили “важные новости” для фанатов игры: “Мы добавляем “физику покачивания””Очевидно, что голоса игроков были услышаны: физика покачивания появится в The First Descendant, бесплатном кооперативном RPG-шутере от Nexon (разве её там не было до этого?!).
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