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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шанхай (ATP). Карацев сыграет с Алисом и может выйти на Рублева, Сафиуллин встретится с Марреем, Медведев попал в четверть с Синнером и Зверевым

Опубликована сетка «Мастерса» в Шанхая, который пройдет с 4 по 15 октября. Карлос Алькарас (1) во втором круге встретится с Нуну Боржешем или Грегуаром Баррере.

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