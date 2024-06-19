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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма и звезда НФЛ Ламар Джексон встретились в Париже

В столице Франции центровой «Сан-Антонио» встретился с известным игроком НФЛ Ламаром Джексоном. «Я должен был встать на скамейку», – подписал совместную фотографию квотербек «Балтимора».

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