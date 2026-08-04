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ФедералПресс

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В России предложили заменить бумажные учебники на электронные

В России предложили заменить бумажные учебники на электронные

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предложил разработать программу поэтапного перехода на электронные учебники в системе среднего образования.

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