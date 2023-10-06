Соучредитель FTX Гэри Ванг рассказывает о схемах мошенничества внутри криптогиганта

Гэри Ванг, соучредитель криптобиржи FTX, сделал шокирующие разоблачения о мошеннической деятеятельно внутри компании, проливая свет на неконтролируемые привилегии, которыми пользовался маркетмейкер Alameda Research, что привело к краху криптобиржи.
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