Дноуглубительный флот для Севморпути будет создан — Трутнев

Вопрос формирования специализированного дноуглубительного флота для акватории Северного морского пути стал предметом обсуждения на совещании под председательством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
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