Тренерский штаб Этери Тутберидзе провел открытую тренировку своих воспитанников для всех желающих. Целью стал сбор средств для юной фигуристки Арины Парсеговой, с которой академия фигурного катания Евгения Плющенко потребовала деньги после ее перехода в команду Тутберидзе.