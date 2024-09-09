Тренерский штаб Этери Тутберидзе провел открытую тренировку своих воспитанников для всех желающих. Целью стал сбор средств для юной фигуристки Арины Парсеговой, с которой академия фигурного катания Евгения Плющенко потребовала деньги после ее перехода в команду Тутберидзе.
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