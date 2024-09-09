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Тренерский штаб Этери Тутберидзе провел открытую тренировку

Тренерский штаб Этери Тутберидзе провел открытую тренировку

Тренерский штаб Этери Тутберидзе провел открытую тренировку своих воспитанников для всех желающих. Целью стал сбор средств для юной фигуристки Арины Парсеговой, с которой академия фигурного катания Евгения Плющенко потребовала деньги после ее перехода в команду Тутберидзе.

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