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Порядок, государство

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Тактическая пауза: Иран разоблачил истинные планы Трампа на Ближнем Востоке

Тактическая пауза: Иран разоблачил истинные планы Трампа на Ближнем Востоке

Затишье вокруг Ирана — не знак миролюбия Белого дома, а попытка выгадать время, пишет Ettelaat. В Тегеране отмечают, что предложения Трампа о переговорах похожи на "троянского коня", нацеленного на максималистские уступки.

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