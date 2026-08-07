Тактическая пауза: Иран разоблачил истинные планы Трампа на Ближнем Востоке

Затишье вокруг Ирана — не знак миролюбия Белого дома, а попытка выгадать время, пишет Ettelaat. В Тегеране отмечают, что предложения Трампа о переговорах похожи на "троянского коня", нацеленного на максималистские уступки.
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