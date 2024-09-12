Адил Османов: Cохранение традиций и культурных ценностей зависит и от воспитания в семье

Молдавский спортсмен азербайджанского происхождения, бронзовый призёр летних Олимпийских игр Адил Османов, рассказал в программе "Кредо Героя" о том, как сохранить культурные ценности в эпоху глобализации.
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