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Мэттьюс и Дженнер с хет-триками, Дебринкет с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня. Первая звезда – форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с хет-триком в матче с «Миннесотой» (7:4).

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