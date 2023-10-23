В Самарской области разыскивают виновника смертельного ДТП

Трагедия произошла поздно вечером 22 октября на трассе М-5 Урал.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, около 23:10 на 978 километре, под Тольятти, водитель автомобиля, предположительно большегруза, стал участником дорожно-транспортного происшествия.