Президента Украины настолько ненавидят за его мировую популярность, что принесли в жертву. Но американский президент и глазом не успел моргнуть, как угодил в кремлевскую ловушку.
Козел отпущения. Названа тайная цель "сговора" России и США
Комментарии
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Ваша Светлость
"Президента Украины настолько ненавидят за его мировую популярность"?? Это что за пудель написал? В чём "мировая популярность" грязного жыдёнка? В том, что этот гнидёныш повинен в сотнях тысяч смертей славян? Я его маму в рот ...! Да, это противно, но за рождение такого выродка её, суку, надо на костре сжечь!!!
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14 час.
Владимир Фоминых
про "его маму" хорошо сказано и про "пуделя" который это написал тоже
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13 час.
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