Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Конева
    Может, пора уже озаботиться охраной ценных специалистов и офицеров??? Столько спецслужб, а кмкие то темные личности п...Источник: в резул...
  • Виктор Михайлов
    И это будет правильно.Источник: в резул...
  • Валентин Щербаков
    Почему не уничтожаем центры разведки ВСУ, их руководителей и не имеем о них информации.....Источник: в резул...

Козел отпущения. Названа тайная цель "сговора" России и США

Козел отпущения. Названа тайная цель "сговора" России и США

Президента Украины настолько ненавидят за его мировую популярность, что принесли в жертву. Но американский президент и глазом не успел моргнуть, как угодил в кремлевскую ловушку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
&quot;Президента Украины настолько ненавидят за его мировую популярность&quot;?? Это что за пудель написал? В чём &quot;мировая популярность&quot; грязного жыдёнка? В том, что этот гнидёныш повинен в сотнях тысяч смертей славян? Я его маму в рот ...! Да, это противно, но за рождение такого выродка её, суку, надо на костре сжечь!!!
Ответить
14 час.
Владимир Фоминых
про &quot;его маму&quot; хорошо сказано и про &quot;пуделя&quot; который это написал тоже
Ответить
13 час.
наверх