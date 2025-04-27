Ваша Светлость

"Президента Украины настолько ненавидят за его мировую популярность"?? Это что за пудель написал? В чём "мировая популярность" грязного жыдёнка? В том, что этот гнидёныш повинен в сотнях тысяч смертей славян? Я его маму в рот ...! Да, это противно, но за рождение такого выродка её, суку, надо на костре сжечь!!!