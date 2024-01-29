Эксперт дал ответ на вопрос о том, кому может принадлежать Луна

У некоторых «космических» держав все чаще возникает соблазн объявить Луну своей собственностью. Это связано как с желанием закрепить свое превосходство, так и с намерением использовать лунные ресурсы в своих исключительных интересах, а поверхность ….
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