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21-летний Алькарас выиграл 200-й матч в карьере

21-летний Алькарас выиграл 200-й матч в карьере

Карлос Алькарас во втором круге в Пекине победил Тэллона Грикспора (6:1, 6:2). В 21 год, 4 месяца и 24 дня испанца одержал 200-ю победу на уровне основного тура.

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