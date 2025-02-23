Шпетле: если Мерц станет канцлером Германии, отношения с РФ могут ухудшиться

Если на досрочных выборах в немецкий парламент победу одержит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и новым канцлером Германии станет Фридрих Мерц, отношения ФРГ и России могут еще больше ухудшиться.